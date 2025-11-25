В Белом доме заявили, что встречи Трампа с Зеленским в ближайшее время не будет

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в настоящее время не планируется, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Об этом сообщает ТАСС.

© Газета.ru

Отвечая на вопрос о возможности проведения встречи Трампа с Зеленским, Левитт отметила, что сейчас таких планов нет. При этом она уточнила, что все может быстро измениться.

24 ноября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Зеленский отказался на этой неделе ехать в Вашингтон для обсуждения с Трампом плана по урегулированию украинского конфликта.

В этот же день газета Financial Times сообщила, что окружение Зеленского посоветовало ему не ехать в США.

23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана в преддверии встречи Зеленского с Трампом. В совещании участвовали госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель Трампа Стивен Уиткофф.

Ранее сообщалось, что помощники Трампа по телефону зачитывали Зеленскому план по Украине.

