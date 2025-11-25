В Белом доме заявили об огромном прогрессе на пути к мирной сделке по Украине

Белый дом: США достигли огромного прогресса на пути к мирной сделке по Украине
За последнюю неделю США удалось добиться «огромного прогресса» на пути к урегулированию конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Ранее телеканал ABC News передавал, что Украина согласилась на условия мирного соглашения США.
По данным Politico, в доработанном плане США по Украине убрали ряд прежних положений.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ожидает от Вашингтона промежуточную версию плана США по урегулированию конфликта на Украине, согласованную с Европой и Киевом.