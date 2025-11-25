США прекратили финансирование конфликта на Украине

Соединенные Штаты прекратили финансирование украинского конфликта по решению президента страны Дональда Трампа, но продолжают продавать оружие по линии НАТО. Об этом журналистам сообщила представитель Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости.

«Президент прекратил финансирование этой войны, но США по-прежнему отправляют или продают Североатлантическому альянсу большое количество оружия», – сказала она.

Левитт отметила, что Трамп полон оптимизма относительно перспектив разрешения конфликта на Украине.

Выступая 23 ноября на пресс-конференции в Женеве, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом. Рубио подчеркнул, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Он добавил, что эти спорные моменты будут рассмотрены совместно с советниками по национальной безопасности стран Европы

