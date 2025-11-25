Трамп надеется на успешное завершение конфликта на Украине

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп полон оптимизма относительно перспектив разрешения украинского конфликта. Об этом она заявила в интервью телеканалу Fox News.

«Президент сохраняет надежду и оптимизм в отношении того, что сделка может быть заключена», — отметила Левитт.

В США заявили о переговорах с Россией и Украиной

Выступая 23 ноября на пресс-конференции в Женеве, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом. Рубио подчеркнул, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Он добавил, что эти спорные моменты будут рассмотрены совместно с советниками по национальной безопасности стран Европы.

Ранее премьер Нидерландов высказался об альтернативном плане ЕС по Украине.