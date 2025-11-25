В США допустили скорое завершение конфликта на Украине

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что конфликт на Украине может скоро закончиться. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Сакс допустил скорое завершение конфликта на Украине, если президент США Дональд Трамп доведет дело до конца. Однако он подчеркнул, что американский лидер способен поддаваться влиянию.

«Поэтому мы все еще ждем, что он предпримет», — заключил эксперт.

