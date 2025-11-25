Белый дом высказался о «незаконных приказах» военным при Трампе

При президенте США Дональде Трампе американские военные не получили никаких незаконных приказов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дом Каролин Левитт, пишет РИА Новости.

Она прокомментировала новость о проверках в отношении бывшего военного, сенатора-демократа Марка Келли, который ранее призвал военных не исполнять приказы Трампа в случае, если они противоречат закону. По словам представителя администрации, они не могут определить незаконные приказы, потому что их не было.

«Но они, опять же, внушают 1,3 миллиона действующих военнослужащих, что если вы считаете приказ незаконным, вы не обязаны его выполнять», — высказалась она. Левитт объяснила, что это противоречит Единому кодексу военной юстиции.

Ранее Трамп обвинил конгрессменов-демократов, призвавших военных не подчиняться приказам, в предательстве.