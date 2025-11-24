Глава Еврокомиссии заявила о большом прогрессе на Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что переговоры в Женеве с участием США помогли добиться прогресса на пути к урегулированию конфликта на Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

По итогам неформальной встречи лидеров Евросоюза в Луанде фон дер Ляйен заявила о большом прогрессе на Украине.

«Хотя работа ещё предстоит, сегодня у нас уже есть прочная основа для дальнейшего движения вперед», — отметила она.

Ранее фон дер Ляйен потребовала не допустить территориальных уступок и сокращения численности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она отметила, что это может сделать страну уязвимой и подорвать европейскую безопасность.