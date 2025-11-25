Зеленский отказался лететь к Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский отказался лететь к своему американскому коллеге Дональду Трампу, сославшись на доработки плана по окончанию конфликта. Об этом пишет депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Зеленский отказался, сославшись на необходимость более детальной проработки плана и консультаций с европейскими лидерами», — пишет парламентарий.

Гончаренко уточнил, что, вероятно, Зеленский прилетит в Вашингтон на следующей неделе, о чем заявил лично Трампу.

Рубио сообщил о влиянии «некого россиянина» на план США по Украине

Ранее стало известно, что вычеркнутые из первоначальной версии плана США по Украине пункты будут прописаны в других документах и обсуждаться в рамках дальнейших переговоров. При этом отмечается, что членство Украины в НАТО «не полностью исключено».