Зеленский отказался ехать в Вашингтон

С таким заявлением выступил внесённый в России в перечень террористов и экстремистов депутат Алексей Гончаренко.

«Вчера после завершения переговоров американская делегация предложила, чтобы Зеленский уже на этой неделе прилетел в США и провёл переговоры с Дональдом Трампом по мирному плану. Он отказался, сославшись на то, что нужно более детально проработать план», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

Он не исключил, что визит украинского лидера в Вашингтон может состояться на следующей неделе,

Газета Financial Times ранее сообщила, что окружение Зеленского предостерегает его от поездки в Вашингтон. Его соратники опасаются очередного обострения в отношениях политика и президента США, которое может испортить ход переговоров.