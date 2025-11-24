Зеленский собрался обсудить лично с Трампом спорные пункты мирного плана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудит спорные пункты мирного плана лично с американским коллегой Дональдом Трампом.

Он отметил, что после переговоров в Женеве перечень необходимых шагов «может стать трудоспособным», однако предстоит еще долгая совместная работа для формирования финального документа.

«После Женевы пунктов уже не 28 — и там включено много правильного», — подчеркнул Зеленский.

Он также заявил, что все самые чувствительные вопросы он будет обсуждать лично с Трампом, добавив, что Украина никогда не будет препятствием на пути к миру.

Мирный план США был представлен Киеву 20 ноября. Среди первичных условий — отказ Киева от вступления в НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.

Однако отказ от территории, а также сокращение Вооруженных сил Украины являются красными линиями для Киева, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Кроме того, отметил он, членство Украины в Евросоюзе и НАТО должно быть элементом гарантий безопасности для Киева в любом мирном плане.