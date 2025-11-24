Боррель раскритиковал Трампа

Бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель раскритиковал президента США Дональда Трампа за план из 28 пунктов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Борреля, после публикации этого плана США больше нельзя считать союзником Европы. Свои слова он объяснил тем, что при составлении плана Трамп не консультировался с европейскими странами по тем вопросам, которые касаются ее безопасности.

«После появления 28-пунктного плана по прекращению войны на Украине США Трампа больше нельзя считать союзником Европы, которую даже не консультируют по вопросам, затрагивающим ее собственную безопасность. Европе необходимо признать этот поворот в политике США и соответствующим образом отреагировать», — написал он в соцсетях.

Ранее СМИ сообщили, что Европа готовится к прекращению американской помощи Украине.