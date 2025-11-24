Пентагон начал расследование в отношении американского сенатора

Пентагон начал расследование в отношении бывшего военного, а ныне сенатора от Аризоны Марка Келли. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным газеты, Келли служил в ВМС США в качестве пилота истребителя. В отставку он вышел в звании капитана.

В министерстве войны США пояснили, что специалисты обратили внимание на видео, на котором ряд сенаторов-демократов призывает американских военных не выполнять приказы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в том случае, если они противоречат законам страны.

В пресс-службе уточнили, что федеральные законы позволяют призывать на действительную военную службу отставных офицеров с тем, чтобы придать их трибуналу за значимые нарушения. В частности, за высказывания, которые подрывают «верность, боевой дух, порядок и дисциплину в вооруженных силах».

Журналисты заметили, что Пентагон ранее практически никогда не проводил расследования в отношении действующих сенаторов, ведомство старалось придерживаться нейтралитета и не вмешиваться в политику.

Авторы статьи напомнили, что Трамп яростно отреагировал на это видео в соцсетях

Так, американский лидер заявил, что за подрыв устоев государства полагается смертная казнь. Кроме того, он сделал репост публикации одного из пользователей, в которой содержится призыв «повесить сенаторов».