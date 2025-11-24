Трамп рассказал о соглашениях с КНР

США и Китай добились значительного прогресса в обсуждении двусторонних соглашений. Об этом у себя в соцсети Truth Social заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, телефонный разговор, который он провел с председателем КНР Си Цзиньпином 24 ноября, стал продолжением их «очень успешной встречи в Южной Корее три недели назад».

«С тех пор произошел значительный прогресс в поддержании актуальности и точности наших двусторонних соглашений», — написал Трамп.

Также президент США заявил, что Си Цзиньпин пригласил его посетить Пекин в апреле. Трамп согласился и в ответ позвал председателя КНР в Соединенные Штаты с «государственным визитом позже».