Стало известно, как долго длился телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина

Телефонный разговор главы Белого дома Дональда Трампа и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина длился около часа и прошел позитивно. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее слова приводит РИА Новости.

«Он продолжался около часа. Это был очень позитивный звонок», — сказала она.

До этого Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином различные темы, в том числе конфликт на Украине.

Си Цзиньпин созвонился с Трампом

Также американский лидер заявил, что Си пригласил его посетить Пекин в апреле. По словам главы Белого дома, он принял это приглашение.

24 ноября лидеры Китая и Соединенных Штатов провели телефонный разговор.

В конце октября Си Цзиньпин и Трамп провели переговоры в Южной Корее. Встреча состоялась на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По оценке американского лидера, встреча прошла на 12 баллов из 10. По ее итогам он снизил некоторые тарифы, анонсировал новую торговую сделку и рассказал, что договорился решать украинский кризис совместно с Китаем. Председатель КНР тоже остался доволен и намерен продолжить работать с Трампом ради процветания Китая и Соединенных Штатов.

Ранее Трамп назвал Си Цзиньпина своим другом.