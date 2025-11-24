Жену вице-президента США заметили без кольца после объятий ее мужа с другой женщиной

Вице-президента США Джей Ди Вэнса и его жену Ушу Вэнс заподозрили в ссоре. Об этом сообщает издание People.

19 ноября Уша Вэнс и Мелания Трамп посетили армейский учебный центр в Северной Каролине. Журналисты заметили, что во время визита у жены вице-президента не было обручального кольца.

Отсутствие кольца дало повод для слухов о ссоре и даже возможном разводе, который грозит Вэнсу. Сторонники этой версии напомнили о неподобающе теплых объятиях ее мужа с вдовой активиста Чарли Кирка в октябре. По их мнению, это могло быть одним из поводов для разлада.

Пресс-секретарь Уши Вэнс опровергла слухи. Она объяснила отсутствие кольца забывчивостью. По ее словам, у Уши трое маленьких детей и множество домашних дел, поэтому иногда она может просто забыть о кольце.

Ранее Вэнса раскритиковали за признание, что он хотел бы обратить в христианство свою жену Ушу, имеющую индийские корни и воспитанную в индуистской семье.