В МИД Украины описали переговоры словами «на волоске»

Первые часы переговоров делегаций Украины и США были на грани провала.

Об этом рассказал первый замглавы украинского МИД Сергей Кислица, передает The Financial Times.

«Первые часы были совершенно на волоске», — отметил он.

По словам Кислицы, главе украинской делегации Андрею Ермаку потребовалось несколько часов переговоров с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы снизить градус обстановки. 23 ноября в Женеве, Швейцария состоялась встреча представителей Украины и США.

Ранее издание The Financial Times писало, что окружение президента Украины Владимира Зеленского посоветовало ему не ехать в Вашингтон для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Уточняется, что это связано с потенциально новой ссорой двух лидеров на фоне плана по Украине.