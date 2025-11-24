В МИД Украины описали переговоры словами «на волоске»
Первые часы переговоров делегаций Украины и США были на грани провала.
Об этом рассказал первый замглавы украинского МИД Сергей Кислица, передает The Financial Times.
«Первые часы были совершенно на волоске», — отметил он.
По словам Кислицы, главе украинской делегации Андрею Ермаку потребовалось несколько часов переговоров с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы снизить градус обстановки. 23 ноября в Женеве, Швейцария состоялась встреча представителей Украины и США.
Ранее издание The Financial Times писало, что окружение президента Украины Владимира Зеленского посоветовало ему не ехать в Вашингтон для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Уточняется, что это связано с потенциально новой ссорой двух лидеров на фоне плана по Украине.