США не хотели менять свой план по Украине на переговорах в Женеве

США не хотели отступать от текста плана американского президента Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

По словам источника американского издания, переговоры представителей США, ЕС и Украины, которые состоялись в Женеве 23 ноября, «были напряженными».

«Американская сторона не хотела отступать от текста плана. Однако украинцы продолжали указывать на неприемлемые части плана, и в конце концов были внесены некоторые изменения», — добавил он.

Ранее СМИ опубликовали план США по урегулированию конфликта на Украине. Он состоит из 28 пунктов. В частности, он предполагает признание Крыма и Донбасса российскими, официальный отказ Киева от вступления в НАТО, безъядерный статус и сокращение численности ВСУ до 600 тысяч человек.