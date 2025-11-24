В США выбрали помилованных на День благодарения индеек

Граждане США выбрали двух индеек, которых американский президент Дональд Трамп помилует на День благодарения. Результаты голосования Белый дом опубликовал на своей странице в соцсети X.

Американцы выбрали пару индеек с именами Гоббл и Уоддл (Gobble и Waddle).

По информации ABC 11, птицы выросли в городе Нахунта, Северная Каролина. Когда индеек привезли в Вашингтон, их «ждал роскошный отдых» в отеле Willard InterContinental.

После церемонии помилования птицы будут жить на попечении подготовительного факультета птицеводства университета штата Северная Каролина, говорится в публикации.

Традиция подношения индеек в День благодарения президенту США появилась в 1947 году благодаря основателю национальной федерации индеек Чарльзу Уомплеру. Он был первым, кто подарил индейку главе государства, — тогдашнему президенту Гарри Трумэну (годы правления — 1945—1953 гг.).

При этом первым президентом Соединенных Штатов, который официально помиловал индейку, стал Рональд Рейган (1981 — 1989 гг.), а обязательной эта процедура стала только при Джордже Буше-старшем (1989—1993 гг.) в 1989 году.