Раскрыты подробности о финальном числе пунктов плана Трампа по Украине

Европейские и американские чиновники работают над планом президента США Дональда Трампа, окончательное число пунктов проекта пока не согласовано, пишет The Washington Post со ссылкой на источник.

На прошлой неделе Вашингтон представил план урегулирования кризиса на Украине, состоящий из 28 пунктов.

Москва отметила, что проект может быть положен в основу мирного соглашения, в Киеве и Европе выступили против инициативы, потребовали значительной корректировки большинства пунктов. В частности, европейские чиновники выступили против условий об ограничении военных возможностей Украины и территориальных уступок.

«Окончательное количество пунктов еще не согласовано, но основа плана все еще базируется на первоначальном американском предложении, а не на отдельном европейском проекте документа, которые был распространен на этих выходных», — отметил источник.

Проблемой на данный момент является то, что у Европы нет четкой картины того, что конкретно обсуждается между США и Украиной, пояснил собеседник газеты.