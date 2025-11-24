В Раде сделали дерзкое заявление об условии завершения украинского конфликта

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что военный конфликт завершится, когда Украина вернет Крым. Об этом он высказался в понедельник. Его слова приводит украинское издание «Страна» в телеграм-канале.

Политик также заявил, что Крым якобы остается «частью Украины» и полноценного мира достичь нельзя, пока полуостров находится под контролем России.

Напомним, ранее Стефанчук также назвал нынешние «красные линии» украинской власти. По его мнению, Украина не должна быть ограничена в численности вооруженных сил, возможности вступать в союзы, а также принуждена к признанию утраты территорий.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что заключить перемирие с Украиной до начала переговоров Россия не согласится.