Владелицу конкурса красоты «Мисс Вселенная» заподозрили в бегстве

Таиландский активист Сондхи Литхонгкул заподозрил в бегстве владелицу компании JKN Global Group, которая проводит международный конкурс красоты «Мисс Вселенная». Об этом сообщает издание The Thaiger.

JKN Global Group — таиландская компания, которой владеет трансгендерная женщина Джаккапонг Джакраджутатип. В 2022 году она приобрела конкурс «Мисс Вселенная» за 20 миллионов долларов (1,5 миллиарда рублей). Спустя год фирма не смогла вернуть заем на сумму 12 миллионов долларов и оказалась на пороге банкротства.

В октябре 2023 года Джакраджутатип тайно продала 50 процентов акций JKN Global Group мексиканскому предпринимателю Раулю Роча Канту. Когда о сделке стало известно, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Джакраджутатип в сокрытии информации.

По мнению Сондхи Литхонгкула, из-за судебных исков Джакраджутатип не могла оставаться в Таиланде. Он утверждает, что она перевела в криптовалюту шесть миллиардов бат (14,5 миллиарда рублей), полученных от розничных инвесторов, с помощью Рауля Роча Канту получила мексиканское гражданство и теперь скрывается в Мексике.

21 ноября представительница Мексики Фатима Бош победила в международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Первой вице-мисс назвали представительницу Таиланда. Третье, четвертое и пятое места достались участницам из Венесуэлы, Филиппин и Кот-д’Ивуара.