Окружение Зеленского посоветовало ему не встречаться с Трампом

Окружение президента Украины Владимира Зеленского посоветовало ему не ехать в Вашингтон для встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает The Financial Times.

«Некоторые в окружении Зеленского посоветовали ему остаться в Киеве, чтобы избежать риска очередной ссоры с Трампом, которая подорвала бы прогресс, достигнутый в выходные», — сказано в публикации.

Telegram-канал «Общественное» со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что встреча Зеленского и Трампа на этой неделе не запланирована.

28 февраля Зеленский посетил Вашингтон для переговоров с Трампом. Тогда встреча обернулась громким скандалом. Политики кричали, перебивали друг друга, обменивались обвинениями и даже замечаниями о внешнем виде.