На Украине высказались о встрече Зеленского и Трампа

Украинские СМИ опровергли информацию о сроках встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее телеканал CBS сообщил, что Зеленский собирается на этой неделе провести встречу с Трампом для обсуждения плана по урегулированию конфликта на Украине. Однако теперь украинские СМИ сообщают, что такая встреча не запланирована.

«Встреча Зеленского с Трампом на этой неделе не запланирована», — сообщили украинские издания.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио не исключил возможности проведения новой встречи между Трампом и Зеленским.