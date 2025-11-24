Си Цзиньпин высказался о соглашении по Украине

Пекин надеется, что все стороны конфликта на Украине как можно скорее достигнут справедливого соглашения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

Он выразил надежду, что «все стороны конфликта на Украине будут непрерывно сокращать разногласия».

«И как можно скорее достигнут справедливого, долговечного и обязательного для исполнения мирного соглашения, которое устранит коренные причины кризиса», — добавил Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Председатель КНР подчеркнул, что «Пекин поддерживает все усилия, которые направлены на достижение мира».

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор. Одной из его тем стал конфликт на Украине.