СМИ рассказали о реакции США на мирный план Евросоюза по Украине

США восприняли мирный план представителей Евросоюза (ЕС) по Украине и их правки как «полезные», однако предпочли сосредоточиться на своей версии документа.

© Газета.Ru

Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного чиновника.

«Европейские предложения были «полезными», чтобы обсудить деликатные вопросы дипломатии, однако американцы по-прежнему сосредоточены на своем первоначальном документе как на основе для обсуждений», — заявил собеседник издания.

До этого The Washington Post сообщало, что лидеры ЕС подготовили свой ответ плану США по урегулированию конфликта на Украине, который в том числе предлагает не устанавливать какие-либо ограничения для Вооруженных сил Украины и решать территориальные споры после прекращения огня.

23 ноября госсекретарь США Марко Рубио, выступая на пресс-конференции в Женеве, заявил, что роль Евросоюза и НАТО в урегулировании украинского конфликта еще только предстоит обсудить. По его словам, американский мирный план является «живым» документом, который меняется каждый день. Он отметил, что имеются спорные вопросы, касающиеся, в частности, российских активов или роли ЕС и НАТО в мирных переговорах. Рубио пояснил, что эти вопросы будут обсуждаться с советниками по национальной безопасности государств Европы.