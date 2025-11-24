МИД Польши вызвал посла Израиля из-за публикации о Холокосте

Посол Израиля в Варшаве Якоб Финкельштейн вызван в Министерство иностранных дел (МИД) Польши. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

По сведениям издания, дипломат был вызван во внешнеполитическое ведомство из-за недавней публикации Международного института по изучению истории Холокоста «Яд Вашем». В ней утверждается, что Польша «стала первой страной, где евреев заставили носить отличительный символ, чтобы изолировать их от окружающего населения».

Ранее в Германии решили отменить связанный с холокостом скандальный аукцион, который должен был состояться в городе Нойс 17 ноября.