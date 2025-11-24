Возможность восстановления отношений России со страной НАТО оценили

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подает России осторожные сигналы для сохранения контактов.

Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал профессор истории институтов и международных отношений Университета Урбино имени Карло Бо Игорь Пелличчиари.

«Джорджа Мелони придерживается атлантической дисциплины, но при этом подает России осторожные сигналы», — подчеркнул он.

В частности, новым послом в Москве назначен Стефано Бельтраме, который является соратником вице-премьера Маттео Сальвини — наиболее дружественного России члена правительства Мелони, добавил политолог. Однако все эти сигналы говорят не о смене курса, а лишь о взвешенном реализме итальянских элит, которые не скрывают интереса к возвращению российского рынка.

Ранее Игорь Пелличчиари оценил единство Европейского союза по вопросу Украины. По его словам, Евросоюз сейчас расколот между Востоком и Западом.