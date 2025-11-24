Стало известно о сокращении мирного плана Трампа почти на 10 пунктов

После вчерашних переговоров в Женеве мирный план президента США Дональда Трампа был сокращен с 28 пунктов до 19. Об этом сообщает издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

При этом газета не уточняет, какие именно пункты были исключены.

Ранее присутствовавший на переговорах в Женеве советник главы офиса президента Украины Александр Бевз заявил, что мирного плана по Украине из 28 пунктов «больше не существует».

В Киеве сделали неожиданное заявление о мирном плане

Помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков в понедельник заявил журналистам, что в Москве ожидают обсуждения плана Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта с американцами.