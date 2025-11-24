В Киеве сделали неожиданное заявление о мирном плане

Мирного плана президента США Дональда Трампа в начальной редакции «больше не существует», рассказал советник главы офиса президента Украины Александр Бевз. Об этом пишет РБК.

По данным портала, США на прошлой неделе обнародовали мирный план, состоящий из 28 пунктов. Проект предусматривал завершение конфликта, признание ряда регионов российскими, сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек, восстановление Украины за счет суверенных активов РФ, замороженных в Европе.

Ряд американских и европейских политиков подверг план критике, призвал его значительно изменить. В свете этого, лидеры ЕС провели переговоры с американской стороной, кроме того, главы государств и правительств обсудили проект с Владимиром Зеленским.

«Часть пунктов была изъята, часть — изменена. Ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции», — разъяснил Бевз.

По его данным, в процессе обсуждения «конспирологии было в разы больше, чем реальности».

Советник подчеркнул, что окончательные решения по самым проблемным вопросам примут президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский.