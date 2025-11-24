На Украине рассказали о строительстве Зеленским особняков на территории подстанции

Президент Украины Владимир Зеленский и его приближенные построили особняки на территории подстанции в Козине Киевской области. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegeam-канале.
Нардеп также приложил фотографии поместья.
Гончаренко также назвал это цинизмом со стороны представителей украинской власти. Кому из приближенных принадлежат подстанции — неизвестно.
Зеленский рассказал о планах после переговоров по мирному плану Трампа
Ранее Алексей Гончаренко писал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подготовило официальное подозрение секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, бывшему министру обороны Рустему Умерову. По его словам, это действие инспирировано в рамках коррупционного скандала с участием окружения президента страны Владимира Зеленского.