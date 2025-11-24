Из мирного плана США убрали касающийся России пункт

Из мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине убрали пункт об использовании замороженных активов России.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«В последней версии плана уже не упоминается план по выделению около 100 миллиардов долларов из замороженных российских активов на возглавляемые США усилия по восстановлению страны», — говорится в материале.

Изначально план предусматривал получение Вашингтоном 50 процентов прибыли от реализации этого сценария, а остальная часть средств должна была быть направлена на реализацию американо-российских проектов.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Александр Бевз заявил, что мирного плана из 28 пунктов, разработанного администрацией президента США Дональда Трампа, больше нет. По его словам, американский план был полностью переработан.