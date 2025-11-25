Боррель отказался считать США союзником ЕС

Европа больше не может считать США союзником из-за плана, предложенного американским президентом Дональдом Трампом по украинскому урегулированию. Такое мнение выразил бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"С планом из 28 пунктов [по украинскому урегулированию] США при Трампе больше не могут рассматриваться как союзник Европы, с которой даже не консультируются по вопросам, затрагивающим ее собственную безопасность", - написал он в Х.

По мнению Борреля, ЕС должен признать "сдвиг" в американской политике и "отреагировать соответствующим образом". Он добавил, что "политика умиротворения" в отношении Трампа провалилась.

"Уступки его требованиям в сфере военных расходов, цифровой дерегуляции, многонационального налогообложения и поставок энергоносителей ни к чему не привели", - написал Боррель.

На прошлой неделе стало известно, что Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. План вызвал недовольство партнеров Киева в Европе.

23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Позже издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что переговоры прошли в напряженном ключе. Украинская сторона настаивала на внесении изменений в текст плана.

Боррель прокомментировал обновление ядерной доктрины России

Ранее издание Politico со ссылкой на источники выступило с утверждением, что министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл на встрече в Абу-Даби во вторник представит российской стороне план украинского урегулирования из 19 пунктов вместо 28. Газета Financial Times сообщала, что планы поездки американского министра в ОАЭ включали и встречу с главой Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Предусматривали консультации Дрисколла трехсторонние контакты с РФ и Украиной или нет, издание не указывает.