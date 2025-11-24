Стало известно, почему лидеры ЕС беспокоятся из-за переговоров по Украине

Вашингтон может не допустить Европу к переговорам с Украиной и Россией, пишут обозреватели Билли Стоквелл, Кит Махер и Митчелл Маккласки в статье для CNN.

Журналисты заметили, что в последние дни на западных политических площадках всех уровней идет интенсивная дискуссия о масштабном плане президента США Дональда Трампа по урегулированию кризиса на Украине.

Американская сторона разделилась: часть конгрессменов и чиновников критикует инициативу, часть поддерживает, но с оговорками.

«Это живой, дышащий документ. Каждый день, с учетом поступающих данных, он меняется. Вопросы, которые остаются открытыми, не являются непреодолимыми. Нам просто нужно больше времени, чем у нас есть сегодня», — разъяснил госсекретарь США Марко Рубио.

Европейцы, на основе консультаций с Киевом, выдвинули ряд своих предложений, пояснили обозреватели. Они добавили, что в ЕС опасаются того, что США займут жесткую позицию и не пойдут на компромиссы.

«Есть обеспокоенность, что США «не пустят нас в палатку» и исключат силы Европы из переговоров», — процитировали авторы статьи одного из европейских дипломатов.

По его словам, не должно быть никакого лишения права выбирать альянсы, никаких ограничений на вооруженные силы Украины или навязывания через черный ход требований России к европейской безопасности.

По данным журналистов, США прорабатывают отдельную встречу с российской стороной и «она произойдет быстро», но не в Женеве.