Евросоюз и «коалиция желающих» обсудят переговоры по Украине

Евросоюз и представители «коалиции желающих» обсудят переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Во время разговора по итогам неформальной встречи лидеров Евросоюза в Луанде она заявила, что 25 ноября представители от стран Евросоюза и «коалиции желающих» планируют провести встречу для обсуждения ситуации на Украине. Фон дер Ляйен также добавила, что Европа собирается сыграть центральную роль в будущем Украины.

«Я также хочу подчеркнуть центральную роль Европы в будущем страны. Завтра мы продолжим взаимодействие с нашими партнерами из коалиции желающих», — заявила она.

Ранее Урсула фон дер Ляйен отвергла требования о сокращении численности ВСУ.