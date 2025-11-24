На Украине заговорили о создании партий Залужного и Буданова

На Украине результаты опроса украинского центра социальных и маркетинговых исследований Socis показали желание граждан страны создать партии под началом экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), посла Украины в Великобритании Валерия Залужного и руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Данные социологического исследования передает NV.

За несуществующий блок Залужного проголосовало бы 27,8 процента опрошенных, в то время как за блок президента Украины Владимира Зеленского — 21,3 процента. За блок Буданова же отдали бы свои голоса 7,4 процента украинских респондентов.

Кроме того, большой процент голосов набрала условная партия крайне правого политика, националиста, основателя батальона «Азов» (признан террористическим, запрещен в РФ) Андрея Билецкого. «Инсайдер UA» в своем Telegram-канале уточняет, что военный является единственным командиром воинского соединения, чье потенциальное движение смогло бы преодолеть проходной барьер.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход рассказала, что Валерий Залужный может стать главой временного правительства Украины. По ее словам, его назначение видится в США и Великобритании.