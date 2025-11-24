Сийярто дал совет Брюсселю и Киеву

Брюсселю и Киеву лучше согласиться на мирный план США по Украине, поскольку ситуация для них постоянно только ухудшается. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

По его мнению, «безоговорочная и всецелая поддержка мирного плана США является для всех европейских политиков единственно приемлемым поведением».

«Лучше не будет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем», — сказал Сийярто.

Он уточнил, что ситуация постоянно ухудшается «с точки зрения риска эскалации, европейской безопасности, экономики, гуманитарной ситуации и территориальной целостности Украины». Кроме того, по словам Сийярто, «нет таких аспектов, которые улучшились бы» с продолжением конфликта. При этом он считает, что европейские политики сейчас думают только о том, как «сорвать, саботировать и сделать невозможным принятие мирного плана США».