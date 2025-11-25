Стало известно желание США по Украине

Соединенные Штаты хотят достичь соглашения по Украине как можно скорее, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

"США по-прежнему хотят достичь соглашения как можно скорее", - поделились подробностями авторы публикации.

Администрация Соединенных Штатов ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, который состоит из 28 пунктов, разделенных на четыре основные части: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи Североатлантического альянса, европейская безопасность, а также будущие отношения сторон с Соединенными Штатами.

По информации западных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности вооруженных сил Украины вдвое, а также запрет размещать на территории бывшей советской республики иностранный военный контингент и оружие, способное бить вглубь территории Российской Федерации.