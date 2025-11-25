NYT: США приблизили военный конфликт с Венесуэлой

Соединенные Штаты, объявив "Картель солнц" (Cartel de los Soles) террористической организацией, еще больше приблизили военный конфликт с Венесуэлой. Такое мнение высказала газета The New York Times (NYT) в редакционной статье.

"Никто не знает, начнем ли мы (американцы - прим. ТАСС) бомбить Венесуэлу, но демагогия администрации [президента США Дональда Трампа] по поводу "Картеля солнц" - это лишь еще один из многих тревожных сигналов, - говорится в статье. - Уже несколько месяцев США совершают внесудебные убийства предполагаемых наркоторговцев <...>, оправдывая эти удары утверждением, что Америка находится в состоянии вооруженного конфликта с наркокартелями, но теперь администрация [Трампа], похоже, готова распространить этот вооруженный конфликт и на Венесуэлу".

NYT напомнила, что американцы уже сосредоточили крупную морскую группировку у берегов Венесуэлы, а авиакомпании начали отменять рейсы после предупреждения Федерального управления гражданской авиации США о повышенной военной активности в Карибском бассейне. Издание отмечает, что такое давление на Каракас, как, возможно, "надеялся лагерь Трампа", могло бы привести к бегству президента Николаса Мадуро или к перевороту, но этого не произошло. Объявление "Картеля солнц" террористической организацией, говорится в статье, может иметь уже "реальные последствия" для Мадуро, так как США могут начать за ним охоту, как это было в случае с главарем террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамой бен Ладеном.

Ранее власти Венесуэлы назвали "нелепой ложью" решение госсекретаря США Марко Рубио объявить несуществующий, по мнению Каракаса, "Картель солнц" террористической организацией, "чтобы оправдать незаконную, нелегитимную интервенцию против Венесуэлы в классическом американском стиле смены режима". США утверждают, что эта структура связана с венесуэльскими военными, а сам картель действует под руководством Мадуро.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Под предлогом борьбы с наркотрафиком ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку и более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли 76 человек.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.