Европа выдвигает нереалистичные требования по урегулированию кризиса на Украине в связи с тем, что желает продолжать конфликт против России, заявил журналист Томас Фази. Об этом пишет РИА Новости.

По данным западных СМИ, президент США Дональд Трамп в конце октября инициировал работу над мирным планом. В проект были включены пункты о территориальных уступках, суверенных активах РФ, линии противостояния, амнистии военным преступникам, численности ВСУ, судьбе Запорожской АЭС.

Страна ЕС сделала заявление о мирном плане Трампа по Украине

Вместе с тем, отмечают авторы публикаций, европейские страны категорически отвергли план американского лидера и выдвинули свой план, учитывающий преимущественно интересы Киева и Брюсселя.

«Забавно и трагично, что европейцы считают себя вправе ставить условия, особенно те, против которых Россия, безусловно, выступит. С другой стороны, их цель — продолжать [военные действия] любой ценой, а не урегулировать конфликт, поэтому эти требования изначально задуманы так, чтобы их отвергли», — пояснил Фази.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что у Москвы есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Глава государства допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования.