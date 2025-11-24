Министру образования Литвы удалось отговорить профсоюзы учителей от протеста

Министр образования, науки и спорта Литвы Раминта Поповене смогла убедить представителей профсоюзов учителей воздержаться от акций протеста по вопросу выполнения властями обещания по увеличению зарплаты. Об этом сообщил журналистам председатель одного из профсоюзных объединений Андрюс Навицкас.

"Мы настаивали на выполнении властями элементарного обещания, чтобы заработная плата учителей увеличивалась так же, как растет средняя зарплата по стране. Получили устраивающее нас предложение и его принимаем", - сказал он.

19 ноября профсоюз провел митинг у здания профильного министерства и заявил, что, возможно, организует забастовку учителей. С января, как стороны договорились ранее, зарплата педагогов должна была увеличиться на 7,65%, однако выделенные в проекте госбюджета на 2026 год деньги позволят сделать это лишь на 5%.

Как утверждает министр Поповене, ей удалось договориться с Минфином о дополнительном выделении €100 млн. В результате оплата труда учителей с 1 января повысится на 8,41%.