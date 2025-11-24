Мерц не ожидает прорыва на переговорах по Украине на текущей неделе

Канцлер Германии Фридрих Мерц не ожидает прорыва на переговорах по урегулированию конфликта на Украине на текущей неделе.

"Это трудный процесс. На этой неделе в нем будут сделаны разве что небольшие шаги", - сказал Мерц, чьи слова приводит агентство DPA, после экстренного саммита ЕС по Украине в Анголе. "Мира на Украине не достигнуть в одночасье", - добавил он.

По мнению Мерца, следующим шагом должно стать привлечение за стол переговоров России.

Канцлер сообщил, что изначальный план США из 28 пунктов был на переговорах в Женеве в значительной степени "модифицирован". В настоящее время, по его словам, идет согласование документа.

"Мы едины во мнении, что хотим как можно скорее достигнуть перемирия и мира на Украине и хотим безопасности для Европы", - утверждал Мерц.

Он снова заявил, что план по Украине не может приниматься без согласия европейцев по вопросам, которые их затрагивают, и что Киев, с точки зрения ЕС, якобы "нуждается в сильных вооруженных силах и надежных гарантиях безопасности партнеров".

Накануне США и Украина провели консультации по мирному плану Вашингтона, состоящему из 28 пунктов. Госсекретарь Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членстве в НАТО.