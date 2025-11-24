Пока вы не уснули: резонансное заявление Швеции о России и сроки окончания СВО

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Швеция сделала резонансное заявление о России

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что Стокгольм не признает Крым и новые российские регионы - ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом сообщает The Guardian.

Стенергард прокомментировала мирный план США на встрече министров ЕС. План требует от Украины значительных уступок, включая ограничение численности ВСУ и отказ от территориальных претензий. Также план предполагает отмену санкций против России.

В Совфеде озвучили сроки окончания СВО

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков допустил окончание специальной военной операции (СВО) на условиях России в 2026 году. Такие сроки сенатор озвучил Ura.ru.

Пушков отметил, что результаты недавнего опроса свидетельствуют о том, что 80 процентов украинцев выступают за немедленное заключение мира. По мнению члена Совфеда, люди осознают зима в стране может выдаться непростой, так как российские военные целенаправленно атакует энергетическую инфраструктуру Украины.

Раскрыта причина принятия плана Трампа Зеленским

Глава киевского режима Владимир Зеленский принял мирный план, разработанный администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа под давлением, пишет портал Axios, ссылаясь на украинский источник.

Зеленский согласился принять этот план в качестве основы для переговоров, поскольку знал, что не может позволить себе отвергнуть его, поделились подробностями авторы публикации.

ВСУ попытались атаковать Москву

В промежуток времени с 8:00 до 14:00 по московскому времени силами дежурных подразделений противовоздушной обороны было ликвидировано десять беспилотных летательных аппаратов украинского производства.

Из них четыре БПЛА были уничтожены над территорией Московского региона, включая два аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, три БПЛА ликвидированы над территорией Брянской области, еще три БПЛА уничтожены над территорией Калужской области.

Цены, как на Западе: россиянам придется платить больше за электричество

В Китае и Венгрии электроэнергия обходится дешевле, чем в России, несмотря на то, что страны импортируют энергоресурсы. При этом стоимость топлива в России уже сравнялась с американскими ценами, а тарифы приближаются к уровню Канады, Венгрии и США, передает «Царьград».

Телеканал предположил, что Россия теряет конкурентное преимущество. Эксперт Царьграда Александр Пасечник отметил, что Россия и Венгрия не могут быть напрямую сопоставлены в данном контексте, так как энергобаланс Венгрии основан на комбинации традиционных и возобновляемых источников энергии.

В Госдуме назвали «жирную красную черту» для России в плане по Украине

© Сергей Булкин/ТАСС

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что Россия никогда не согласится с мирным планом, в котором будет пункт о возможном членстве Украины в НАТО. Об этом депутат рассказал News.ru.

Ранее СМИ опубликовали европейский мирный план, подготовленный Францией, Британией и Германией в качестве альтернативы плану президента США Дональда Трампа. В документе подчеркивалось, что членство Украины в НАТО должно зависеть от «консенсуса внутри альянса».

Африканская страна захотела заменить российскую нефть

Ливия проводит первый за 18 лет аукцион по разведке нефтяных месторождений, а представители правительства, базирующегося в Триполи, посетили Вашингтон для привлечения внимания к торгам американских компаний. Об этом пишет Financial Times.

Участники делегации указывали, что поставки из африканской страны позволят заменить российскую нефть на мировом рынке и тем самым поспособствуют реализации соответствующих планов США.

Российский философ дал характеристику украинцам

Россия веками вглядывается в своего ближайшего соседа, пытаясь разгадать загадку братского, но столь противоречивого народа — Украины. По мнению философа Александра Дугина, именно в этом соседе, как в кривом зеркале, Россия видит искаженное, но узнаваемое отражение самой себя. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Он описал украинцев как народ с глубоко противоречивой натурой, где вера и предательство идут рука об руку.

Друзья рассказали о новом романе Диброва с многодетной вдовой

Дмитрий Дибров расстался с молодой женой после 16 лет брака. Развод супруги оформили в конце сентября. Теперь их связывают только трое детей, которых телеведущий обещал обеспечить всем необходимым.

Красавицу Полину у шоумена увел друг семьи Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. Роман поддерживал женский клуб Полины и даже отпускал с ней в путешествия своих детей. Однако, как уверяют любовники, чувства их захлестнули лишь год назад. Диброва сопротивлялась, пыталась забыть мужчину, даже пошла в церковь. Но любовь оказалась сильнее.

На Марсе нашли инопланетный камень

Марсоход Perseverance, запущенный НАСА, обнаружил в кратере Езеро необычный камень. Валун диаметром около 80 сантиметров, содержащий высокое количество железа и никеля, предположительно, является метеоритом. Это первый метеорит, найденный марсоходом за четыре года его миссии, сообщает Live Science.

Марсоходы «Спирит», «Оппортьюнити» и «Кьюриосити» ранее находили потенциальные метеориты на Марсе. Perseverance исследовал множество пород, включая «паучье яйцо» и «черепахообразное» образование, и выявил органические конкреции, которые могут указывать на существование жизни на Марсе в прошлом.

