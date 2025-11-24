«Трамп торопится»: эксперт назвал главное условие для нового раунда переговоров

Президент США Дональд Трамп надеется «продать» России и Украине мирный план до 27 ноября, но для этого придется добиться готовности Киева к диалогу. Об этом заявил в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РДН Александр Бобров.

Накануне американские официальные лица встретились с представителями Украины в Женеве для обсуждения мирного урегулирования. По итогам переговоров госсекретарь США Марко Рубио отметил, что работа над мирным планом идет уже почти три недели и этот процесс «в последние дни заметно ускорился».

По мнению руководителя направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РДН Александра Боброва, президент США Дональд Трамп «очень торопится» решить украинский кризис, и хотел бы это сделать до Дня благодарения.

«У него огромное количество внутриполитических проблем, возможность нового шатдауна в январе и стычки с Венесуэлой. Поэтому ему, конечно, хочется закрыть этот вопрос как можно скорее», - пояснил эксперт.

Он отметил, что вскоре можно ожидать нового раунда прямых переговоров по теме урегулирования на Украине, однако для этого «американцы в политике и российские солдаты на земле» должны «продавить киевский режим».

При этом со стороны Вашингтона для давления на Владимира Зеленского, а именно его сейчас Дональд Трамп видит главной преградой на пути к миру, будет использоваться коррупционный скандал, уверен Бобров.

«Только когда Киев будет готов к вменяемому диалогу - появится смысл в новом раунде переговоров», - заявил политолог.

Однако, по его словам, очередной раунд переговоров вполне может оказаться провальным, и в итоге Трамп оставит Украину и Европу один на один с Россией.

Напомним, что 11 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение семи участникам преступной схемы в энергетике. По данным следствия, из бюджета была похищена сумма, эквивалентная ста миллионам долларов. В деле оказался замешан близкий друг Владимира Зеленского Тимур Миндич, а также несколько министров. На фоне расследования украинская оппозиция потребовала формирования нового правительства.