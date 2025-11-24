Польша назвала часть мирного плана США неприемлемой

Польша считает некоторые пункты мирного плана США по Украине неприемлемыми. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, передает Rzeczpospolita.

«Некоторые из этих предложений [по урегулированию украинского конфликта] неприемлемы», — отметил Туск.

По словам политика, Польше особенно важно, чтобы любое мирное соглашение «никоим образом не ослабило» ее саму и Европу.

Американский мирный план по Украине содержит 28 пунктов. Среди условий перечислены отказ Киева от вступления в НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими регионами.

Ранее стало известно, что Белый дом оказывает давление на Украину ради того, чтобы мирное соглашение было подписано к Дню благодарения, отмечаемому в США 27 ноября.