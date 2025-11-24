В Раде призвали устроить забастовку из-за Ермака

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала коллег блокировать работу парламента до тех пор, пока глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не будет уволен. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее антикоррупционные органы Украины объявили о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов. Предполагается, что заговор с целью хищения в энергетическом секторе был организован Тимуром Миндичем, совладельцем компании «Квартал 95», которую основал Зеленский.

Журнал The Economist рассказал, что из-за давления с разных сторон Зеленскому, возможно, придется провести широкую и «политически болезненную» перезагрузку, чтобы сохранить власть.

По версии The Economist, в отставку может быть отправлен Ермак, «который оттолкнул как друзей, так и врагов, монополизировав власть и доступ» к Зеленскому. Ермака не обвиняли в причастности к коррупционной схеме. Но как «архитектор системы Зеленского» он уязвим из-за масштаба скандала, подчеркивал журнал.

СМИ писали, что соратники советовали Зеленскому уволить Ермака, но тот, наоборот, назначил его главой переговорной делегации с США.

«Считаю, Раде сейчас нужно бастовать, пока не уволят Ермака», - заявила Безуглая.

Она заявила, что не будет голосовать в Раде, и призвала к этому других депутатов.

Ермак искал помощи у Залужного и получил от него отказ