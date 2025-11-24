Глава киевского режима Владимир Зеленский принял мирный план, разработанный администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа под давлением, пишет портал Axios, ссылаясь на украинский источник.

Зеленский согласился принять этот план в качестве основы для переговоров, поскольку знал, что не может позволить себе отвергнуть его, поделились подробностями авторы публикации.

Мирный план Соединенных Штатов включает в себя 28 пунктов. Среди условий — отказ Киева от вступления в Североатлантический альянс, признание Крыма, ДНР и ЛНР российскими. Белый дом оказывает давление на украинскую сторону, чтобы соглашение было подписано к Дню благодарения, 27 ноября.

Зеленскому предрекли потерю власти из-за плана Трампа

Ранее на Украине сообщили, что на переговорах с США в Женеве Киеву удалось скорректировать большинство неудобных ему пунктов мирного плана американской стороны. В частности, украинской делегации удалось согласовать позиции по вопросу численности ВСУ и контроля над Запорожской АЭС.