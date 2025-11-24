Раскрыта причина принятия плана Трампа Зеленским
Глава киевского режима Владимир Зеленский принял мирный план, разработанный администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа под давлением, пишет портал Axios, ссылаясь на украинский источник.
Зеленский согласился принять этот план в качестве основы для переговоров, поскольку знал, что не может позволить себе отвергнуть его, поделились подробностями авторы публикации.
Мирный план Соединенных Штатов включает в себя 28 пунктов. Среди условий — отказ Киева от вступления в Североатлантический альянс, признание Крыма, ДНР и ЛНР российскими. Белый дом оказывает давление на украинскую сторону, чтобы соглашение было подписано к Дню благодарения, 27 ноября.
Зеленскому предрекли потерю власти из-за плана Трампа
Ранее на Украине сообщили, что на переговорах с США в Женеве Киеву удалось скорректировать большинство неудобных ему пунктов мирного плана американской стороны. В частности, украинской делегации удалось согласовать позиции по вопросу численности ВСУ и контроля над Запорожской АЭС.