Зеленскому предрекли потерю власти из-за плана Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский может потерять власть, если согласится на план американского коллеги Дональда Трампа по урегулирования украинского конфликта. С таким прогнозом выступил высокопоставленный немецкий военный в отставке, участвующий в европейских программах по оказанию помощи Киеву, Нико Ланге. Его цитирует газета The Wall Street Journal.

«Ни один украинский президент, и особенно ослабленный Зеленский, не имеет полномочий соглашаться на что-либо подобное. Если он это сделает, то по возвращении домой он уже не будет президентом», — отметил бывший военнослужащий.

Ранее источники журнала The Economist рассказали, что между вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом и американским госсекретарем Марко Рубио возникли разногласия из-за мирного плана Трампа по Украине.