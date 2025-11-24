В США объяснили жесткие сроки Трампа для Украины

Президент США Дональд Трамп установил дедлайн по принятию Украиной условий его мирного плана из-за раздражения украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома.

«Именно Трамп лично объявил о дедлайне в День Благодарения, отчасти из-за раздражения Зеленским», — утверждается в публикации.

По словам собеседника издания, к пятнице, 21 ноября, президент США почувствовал, что ситуация вокруг нового мирного плана «становится слишком запутанной», поэтому принял решение отправить на переговоры с Украиной в Женеву делегацию во главе с госсекретарем Марко Рубио.

Зеленский рассказал о критическом моменте для Украины

Ранее стало известно, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отказался от запланированной встречи с Зеленским в Стамбуле из-за того, что в США посчитали украинскую сторону не готовой к обсуждению разработанного мирного плана.