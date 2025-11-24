Страны ЕС испугались недопуска к переговорам по Украине

Страны Европейского союза (ЕС) опасаются, что США могут не допустить их представителей до переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного западного дипломата.

Как отмечает телеканал, пока неясно, будет ли Европа участвовать в переговорах с Украиной и Россией под эгидой США.

По словам источника, существуют опасения, что США «не пустят в шатер», то есть не допустят европейские державы к переговорам.

Ранее стало известно, что США на данный момент возражают против трехсторонней встречи с представителями европейской дипломатии и Киева по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. Уточняется, что первый этап переговоров Киева и Вашингтона в Женеве состоялся 23 ноября.