Швеция сделала резонансное заявление о России

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что Стокгольм не признает Крым и новые российские регионы - ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом сообщает The Guardian.

Стенергард прокомментировала мирный план США на встрече министров ЕС. План требует от Украины значительных уступок, включая ограничение численности ВСУ и отказ от территориальных претензий. Также план предполагает отмену санкций против России.

«Наша позиция по-прежнему заключается в том, что для достижения справедливого и прочного мира границы не могут быть изменены силой. Не может быть никаких ограничений на Вооруженные силы Украины», - заявила Стенергард.

Она подчеркнула, что также не должно быть никаких ограничений на «полное суверенное право украинского народа выбирать свой собственный путь», включая путь к членству в ЕС.

По словам главы МИД Швеции, Стокгольм поддержит соглашение, «действительно уважающее суверенитет Украины». Она отметила, что такое соглашение должно пользоваться поддержкой украинского народа.

Стенергард также назвала «позором» тот факт, что объемы европейской поддержки Украины с 2022 года меньше, чем коллективные закупки российской нефти и газа.